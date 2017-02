Triberg Kerzen erhellen Wallfahrtskirche

Das Fest Maria Lichtmess, wie es im Volksmund genannt wird, war früher ein staatlicher Feiertag und bildete den Abschluss der Weihnachtszeit. Seit der Liturgiereform heißt es Darstellung des Herrn, weil nach dem Alten Testament die erstgeborenen Jungen – also auch Jesus – 40 Tage nach ihrer Geburt Gott geweiht wurden. "Wir Menschen sehnen uns alle nach Licht und heute erinnern wir uns an den alten Simeon, der Jesus im Tempel von Jerusalem als Licht der Welt gepriesen hat", sagte Pfarrer Treuer zu Beginn des Gottesdiensts. Dann sprach er ein Segensgebet über die Kerzen, die die Gottesdienstbesucher vor den Altar gelegt hatten.

Die Ministranten trugen das Licht von der Altarkerze weiter, so dass vor jedem Gläubigen ein Licht leuchtete. Diakon Klaus-Dieter Sembach las das Evangelium von den Senioren Hanna und Simeon vor, die auf den ersten Blick Jesus als Licht der Welt erkannten. "Im Hinblick auf das Fest des heiligen Blasius, das morgen gefeiert wird, erteilen wir heute schon allen einen persönlichen Segen", verkündete der Pfarrer zum Abschluss. "Der Herr schenke dir Gesundheit an Leib und Seele und bewah re dich auf die Fürbitte des heiligen Blasius von allem Bösen", so hieß die Segensbitte.