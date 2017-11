Triberg "Kein Feuer mehr für die Fasnet"

Schriftführerin Tina Wälde berichtete von vielen Auftritten der Hexen außerhalb der Stadt, beginnend bei den Wurzelgeistern in Freiamt, über die Mondscheinhexen in Offenburg und schlussendlich am Rosenmontag bei den Hungrigen Stühlingern in Stühlingen. Dazwischen lag natürlich die heimische Fasnet, mit dem für die Schillerstein-Hexen "enttäuschenden" Narrentreffen in Triberg und dem Brauchtumsabend in St. Georgen. Am Schmotzigen Donnerstag habe man es kräftig krachen lassen und erstmals die Schleckerbar in Betrieb genommen. Beim letzten Galaabend der Stabhalterei seien die Schillerstein-Hexen ebenso präsent gewesen wie beim Sonntagsumzug der Narrenzunft, wieder einmal mit dem Hexenwagen. Bei den anschließenden Wahlen gab es den nächsten Kracher: Wurde Molls Nachfolger Adrian Disch gerade noch so gewählt, fiel der vorgeschlagene Stellvertreter durch, drei Viertel der stimmberechtigten Mitglieder waren gegen eine so radikale Verjüngung an der Spitze. Letztendlich stellte sich die langjährige Stellvertreterin Elke Langenegger noch einmal zur Verfügung, machte aber deutlich, dass sie definitiv nur für zwei Jahre das Ehrenamt ausüben werde. Als Neumitglied wurde Sonja Winterhalter nach ihrem Probejahr aufgenommen.

Ein Mitglied stellte den Antrag, dass man Kündigungen nicht einfach so hinnehme, sondern mit den Leuten sprechen sollte, das seien schließlich oft langjährige Mitglieder.

Angenommen wurde letztendlich eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags, der ab dem nächsten Einzug im März anstelle von bisher 30 auf nunmehr 40 Euro steigt. Der Beitrag für die Passivmitglieder bleibt dagegen stabil.

Eine Aussprache über den mangelnden Zuspruch für den Hexenball zeigte auf, dass man zwar 350 Emails verschickt, aber bisher nur zwei Zusagen erhalten habe. Vielleicht sei der elektronische Weg der falsche gewesen, überlegten die Hexen. Sollte der Ball nicht wie geplant am 13. Januar 2018 stattfinden, wird auch der dritte Antritt auf dem Sulgen wegfallen. Auf jeden Fall geht es für die Schillersteinhexen zum Hexenball Aichhalden am 20. Januar. Nach Seelbach zum Narrenumzug am 4. Februar, zu den Rappenlochhexen Nußbach bei Oberkirch am 9. Februar und zum Rosenmontagsumzug nach St. Blasien. Dazwischen liegen der Kinderumzug, das Jubiläumfest der Stabhalterei im Kurhaus Triberg sowie der Sonntagsumzug an der Fasnet in der Wasserfallstadt.