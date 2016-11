Triberg Kabarettist Christoph Sonntag entlarvt Trends

Auch für das Jahr 2017 ist es Wiengarn gelungen, das Kabarett mit all seinen zahlreichen Facetten in das Kurhaus in Triberg zu bringen.

Dass diese Art der Unterhaltung von den Einheimischen bestens angenommen wurde, war mit Ansporn, erneut die Kulturszene in Triberg mit diesem Genre zu bereichern. Man denke nur an die beiden ausverkauften Veranstaltungen im Jahr 2015, in denen der bayerische Kabarettist türkischer Abstammung Django Asül mit seinem Programm "Paradigma" das Publikum begeisterte sowie an den unvergesslichen Heinz Erhardt-Abend, an welchem Hans-Joachim Heist, alias Gernot Hassknecht aus der "Heute Show", das 1979 verstorbene Allroundgenie trefflich nachahmte. Nach einer "künstlerischen Pause" in diesem Jahr bietet Wiengarn jetzt einen weiteren kabarettistischen Höhepunkt, denn er konnte Christoph Sonntag für eine Abendveranstaltung mit seinem aktuellen Programm verpflichten.

Der Vorzeigekabarettist Baden-Württembergs dürfte auch im Schwarzwald kein Unbekannter sein, denn er zeigt sich regelmäßig im SWR-Fernsehen von seiner besten satirischen Seite und ist auch im Radiosender des SWR zu hören. Das neue Programm hat es in sich, denn der Künstler zieht, was man von ihm gewohnt ist, sämtliche Register seines Könnens. So können ihn die Besucher in seiner fulminanten Live-Show, als "Trend-Jägermeister", erleben, der nach dem Motto "Jeden Tag wird ein neuer Trend durchs Dorf und durch die Stadt gejagt" lebt und jedem Trend hinterher rennt und ihn abcheckt.