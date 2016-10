Triberg Junger Fahrer prallt mit Auto gegen Felswand

Laut Polizei verlor der junge Mann gegen 0.30 Uhr von Schönwald Richtung Triberg fahrend in einem Moment der Unachtsamkeit auf der kurvigen Strecke in Richtung Scheffelparkplatz beim Wasserfall die Kontrolle über das Auto. Es kam nach rechts von der Straße ab und streifte zunächst die Leitplanken am Fahrbahnrand. In der Folge schleuderte der Wagen zurück auf die Straße und prallte auf der gegenüberliegenden Seite mit der Fahrzeugfront gegen eine Felswand.

Der junge Mann hatte Glück und wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An seinem schon älteren Auto entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Mit 1,7 Promille am Steuer