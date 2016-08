Triberg Junge verletzt sich schwer – Geländer defekt

Triberg-Gremmelsbach (rtr). Der Junge hatte sich am vergangenen Mittwochabend gegen 19.45 Uhr auf der Brücke der Zufahrt zu einem Firmengelände aufgehalten und sich dabei offenbar an das Brückengeländer gelehnt. Hierbei löste sich laut Angaben der Polizei die obere von zwei Edelstahlquerstangen, und der Neunjährige stürzte mit dem Kopf voraus vier Meter tief in das Bachbett. Dabei hat er laut Polizei schwere Kopfverletzungen erlitten, wegen denen er im Schwarzwald-Baar-Klinikum stationär aufgenommen werden musste. Von der Gehirnerschütterung über Prellungen und Schürfwunden sei alles dabei gewesen, erklärt Polizeipressesprecher Dieter Popp. Glücklicherweise schwebe der Junge nicht in Lebensgefahr, sondern es ginge ihm nach jetzigem Kenntnisstand "soweit gut". Es sei abzuwarten, wie sich der Gesundheitszustand des Kindes entwickle und ob eventuell Schäden zurückblieben.

Die ersten Untersuchungen vor Ort hätten laut Polizeiangaben bauliche Mängel an dem Geländer ergeben. Nun werde wegen Körperverletzung ermittelt. Dabei müsse geschaut werden, wer für den mangelhaften Zustand des Brückengeländers verantwortlich zu machen sei.