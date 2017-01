Triberg Junge Talente zeigen Spitzenleistung

Besonders begabte junge Sportler haben die Chance, über weitere Wettbewerbe ins VR-Talentiade-Team zu rücken. Speziell die Langläufer können in diesem Team ein tolles Sportwochenende mit viel Sport, Spaß und Spiel erleben. Als Bonus besuchen die jungen Talente eine hochkarätige Sportveranstaltung.

Mit diesem Ziel vor Augen hingen gaben die Teilnehmer alles. Erfreulich konstatierte SVR-Sportwart Klaus Ringwald die Zurückhaltung der anwesenden Eltern. Da werde schon angefeuert und sich mit dem Nachwuchs gefreut – aber an der Strecke sei keine Mutter und auch kein Vater aufgetaucht, um "mit zu laufen" und dabei noch mehr Leistung zu fordern. Auf anderen Veranstaltungen habe man so etwas schon erlebt, hier an der Loipe blieb es in dieser Hinsicht ruhig.

Mit rund 25 Helfern war der Skiverein Rohrhardsberg am Start, an neuralgischen Punkten der Loipe sowie im Ziel und natürlich im Loipenhaus bei der Verpflegung von Begleitern und Sportlern. Über allem schwebte die Stimme des Vorsitzenden Siegfried Burger, der die Moderation übernommen hatte und der stets den Überblick bewahrte. Auch Streckenchef Bernd Schneider hatte Freude an der Veranstaltung.

Neben jungen Läufern starteten in der "offenen Klasse" sogar Sportler bis ins reifere Alter – die älteste Starterin war dabei Isabel Kuner vom Skiteam Schonach-Rohrhardsberg, Jahrgang 1971. Ihr bot die Veranstaltung die Möglichkeit, die Form zu testen.

"Meine Güte, sind die klein", entfuhr es manchen Zuschauern, als sie Naemi Kimmig oder Tim Andreas (beide Skiteam) auf dem "Stockerl" sahen – beide sind mit Jahrgang 2011 die jüngsten Teilnehmer.

Tolle Platzierungen brachten die Sportler der Raumschaft ins Ziel, aber auch die Sportler und Sportlerinnen der Skizunft Brend und des Skivereins St. Georgen zeigten herausragende Leistungen. Bei der Siegerehrung konnten die jungen Sportler neben Sonnenbrillen, "Schlampermäppchen" und Süßigkeiten auch einen Gutschein für das Triberger Kino in Empfang nehmen.