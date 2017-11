Triberg Jumelage mit Fréjus besteht 55 Jahre

Darüber hinaus planen die Vereine aus Triberg, Nußbach und Gremmelsbach zahlreiche weitere Veranstaltungen. So lädt die Chorgemeinschaft Nußbach zu ihrem bunten Abend am 14. April und zum Dorfhock am 24. Juni, es gibt viele traditionelle Fasnets-Veranstaltungen, eine Geflügelausstellung des Geflügelzuchtvereins Nußbach vom 6. bis 7. Januar, sowie einen Tag der Feuerwehr im Geräthaus in Gremmelsbach am 24. Juni sowie einen Florianshock der Feuerwehr Nußbach am 3. Juni.

Das Heugausfest des BLHV Nußbach bei der Nußhurtkapelle ist für den 29. Juli geplant. Außerdem spielen die örtlichen Musikvereine zu verschiedenen Anlässen und Konzerten. Der Musikverein-Trachtenkapelle Gremmelsbach lädt zum Staudenwaldfest vom 21. bis 22. Juli ein.

Die Kindergärten haben verschiedene Aktivitäten geplant und der Mariengarten veranstaltet einen musischen Abend am 22. Juni.

Musikliebhaber klassischer Musik kommen beim Konzert des Barockensembles der Wiener Symphoniker am 22. September wieder voll auf ihre Kosten. Am selben Tag findet auch der Wasserfall-Lauf statt, organisiert von der Asklepios Klinik, dem Turnverein, der Skizunft und der Stadtverwaltung Triberg.

In Nußbach wird es am 24. November wieder einen Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz geben.

Den Abschluss dieses ereignisreichen Jahres bildet traditionell der Triberger Weihnachtszauber vom 25. bis 30. Dezember.