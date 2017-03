Triberg Jahresrückblick der Chorgemeinschaft fällt zufrieden aus

Kassiererin Simone Muckle-Sester vermeldete erfreulicherweise durchweg schwarze Zahlen. Die perfekte Führung der Finanzen bestätigten die Kassenprüferinnen Monika Kaltenbach und Claudia Duffner.

46 Proben und 13 Antritte hatten die 38 aktiven Chormitglieder zu bewältigen, der gute Probenbesuch bestätigt wiederholt die Freude am Singen – er liegt bei 88,6 ProzentDies gab aus der Probenstatistik Elisabeth Duffner bekannt. Pfarrer Andreas Treuer hatte Dankesworte an die Sänger, vor allem für die musikalische Bereicherung in den Gottesdiensten.

Treuer freute sich noch, zwei Ehrungen im Namen des Cäcilienverbandes vornehmen zu können: Fine Arnegger ist seit 50 Jahren dabei und Irma Muschal seit 40 Jahren. In dieser Zeit hätten die beiden viel Freizeit für den Verein geopfert, dafür richtete Pfarrer Treuer Dankesworte an die treuen Sängerinnen. Krankheitsbedingt konnte Lore Schwertel an diesem Abend nicht dabei sein, sie ist seit 65 Jahren aktive Sängerin. Die Ehrung wird nachgeholt.

Josef Herdner ist seit 30 Jahren dabei, sein Stellvertreter Thomas Mertens zeichnete ihn aus.

Vor genau 22 Jahren habe Herdner das Amt als Vorsitzender angenommen, wusste Mertens aus den Akten. Und dankte nachdrücklich, auch im Namen aller, für dieses Bereitschaft.

Vorstand bestätigt

Zum Ehrenmitglied ernannte Josef Herdner die Sängerin Christa Hermann.

Die besten Probenbesucher erhielten ebenfalls Präsente: Brigitte Knesevic, Ingrid Kienzler, Monika Kaltenbach, Anneliese Dold, Jürgen Kammerer, Gertrud Hery, Dorothea Pfaff, Fine Arnegger, Helga Kammerer, Elisbaeth Duffner, Egon Dold, Josef Duffner, Franz Duffner, Edwin Hilser, Hilde Kienzler, Christa Hermann, Thomas Mertens, Raimund Rösler und Karl-Heinz Hermann.

Einstimmig folgte die Versammlung dem Antrag auf Entlastung des Vorstands durch Ortsvorsteher Heinz Hettich. Auch er habe Achtung vor dieser kulturellen Arbeit der einzelnen Mitglieder – vor allem auch dass es in dem kleinen Nußbach noch solche stabile Vereine gebe. Die Wahlen fielen alle einstimmig aus, Bestätigt wurden der Vorsitzende Josef Herdner, die Protokollantin Verena Nock und die aktiven Beisitzer Angela Schätzle und Edwin Hilser. Simone Muckle-Sester wollte ihr Amt als Kassiererin abgeben.

Die Nachfolgersuche war erfolgreich, Stefanie Kammerer wird nun die Kassengeschäfte übernehmen. Für ihren bisherigen Posten als Schriftführerin stellte sich Petra Kammerer zur Verfügung, auch sie wurde einhellig gewählt.