Triberg Jagd dient auch dem Auerwild-Schutz

"Dies betrifft in der Gegend um den Rohrhardsberg in allererster Linie das Auerhuhn, aber auch alle anderen Bodenbrüter und den Feldhasen, auf der Baar zusätzlich das Rebhuhn", betonte Wälde. Erschwert worden sei die Jagd durch den Schnee, der immer ausschlaggebend für den Erfolg sei, zeigte der Vorsitzende des Hegerings, Hans Reiner aus Schonach, auf. Kein Schnee sei dabei ebenso schädlich wie zu viel, wie in den vergangenen Tagen. Aus diesem Grund waren die Abschusszahlen zwar etwas höher als im Vorjahr (in dem der Schnee um diese Zeit Mangelware war), allerdings auch bei weitem nicht so hoch wie im Jahr 2012, als es wirklich hervorragende Bedingungen gab.

Immerhin neun Tiere konnten die Jäger als Strecke auslegen, dazu vier Marder und zwei Iltisse. Alle Pelze würden dabei der Verwertung unter dem Label "Schwarzwald-Pelz aus nachhaltiger Jagd" zugeführt, wie dies auch seitens des BUND und des Nabu gefordert wird. "Wenn die Beutegreifer aus ersichtlichen Gründen gejagt werden müssen, ist sicherzustellen, dass auch die Pelze Verwertung finden", heißt es von dort. Dabei sei der Winterpelz der Tiere besonders wertvoll, räumte Wälde ein.

Einmal mehr eifrigster Raubwildjäger war Fritz Haas mit drei Füchsen und einem Marder. Den wohl schönsten Fuchs hatte Manfred Muschal geschossen. Bevor die Jäger der Einladung zum Weißwurstessen Folge leisteten, erwiesen die Jagdhornbläser mit einem "Fuchs" der Strecke die Ehre und mit einem "Halali, Jagd aus" wurde die Zeremonie beendet.