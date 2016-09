Triberg. Die Islamische Gemeinde Triberg lädt am kommenden Montag, 3. Oktober, wie jedes Jahr, zum "Tag der offenen Tür" in der Moschee in der Hauptstraße 22. Auch der Grill wird bei der Kermes, dem Wohltätigkeitsbasar, wieder angeworfen und es gibt auch einiges an türkischen Süßspeisen. Beginn ist gegen 12 Uhr, Ende vermutlich so gegen 19 Uhr. Jung und Alt sind willkommen.