Triberg Interreligiöser Dialog im Vordergrund

Triberg. Doch in diesem Jahr nutzte Pfarrer Treuer den Empfang nicht nur, um allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Kirchengemeinde zu danken. Der Geistliche lud auch den Ältestenrat und den Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde sowie den Vorstand der Muslimischen Gemeinde in der Wasserfallstadt ein.

Nach dem Sonntagsgottesdienst begann der Empfang offiziell mit einem barocken Musikstück, das Thomas Schwarz, Hermann Liehl sowie Beate und Gerhard Adam zum Besten gaben. "Alle die hier sind, sind in einer Form für unsere Kirchengemeinde tätig", begann Treuer seine Ansprache. Er lobte das Engagement seiner Mitarbeiter, betonte aber zugleich, dass die Arbeit nicht für ihn, sondern für alle Menschen gemacht werde.

"Wir haben ein spannendes Jahr vor uns", so Treuer weiter. Neben den unterschiedlichsten Aufgaben, die in den Pfarreien anfielen, stünde auch das Reformationsjubiläum vor der Tür. "Wir sollten daran denken, dass wir Martin Luther ganz viel zu verdanken haben", meinte der Geistliche. In den vergangenen Jahrzehnten seien etliche Vorbehalte zwischen Katholiken und Protestanten bereits ausgeräumt worden.