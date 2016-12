Triberg In der Natur findet sie Inspiration

Geboren wurde Deddner in Krakau, sie wohnt aber seit über 30 Jahren in Deutschland. 1996 erfolgte die Immatrikulation an der Akademie der Bildenden Künste in Krakau im Fachbereich Malerei und Restauration.

In ihren Werken beschäftigt sich die Künstlerin nach eigener Aussage mit der Frage des Lebens, des menschlichen Daseins. Ideen oder Inspiration sammle sie in der Natur, die sie mit allen Sinnen aufnehme. Über ihre Arbeiten wurde geschrieben, sie überzeugten durch Dominanz und Farbintensität. Natasza Deddner führe den Betrachter in eine Welt des andauernden Gleichgewichts. Durch die Betonung der Ästhetik schafft sie intensive persönliche Momente. Derzeit gibt es in der Buchhandlung Schöneberger einen Linoldruck mit weihnachtlichem Motiv aus ihrem Atelier zu erwerben.

Momentan gibt Deddner in der Triberger Grundschule je einen Nachmittag in der Woche Kurse für kleine Nachwuchs-Künstler. Bis Februar läuft dieses Objekt, das sie Tierparade nennt. Dann will sie zum Abschluss einen Ausstellungsraum für die Arbeiten der Kinder suchen, um der Öffentlichkeit diese Werke vorzustellen. In Zukunft – so die Überlegung – könne sie sich weitere Workshops oder Ferienkurse für Kinder vorstellen.