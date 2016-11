Triberg In der Heimatforschung aktiv

Triberg-Gremmelsbach. Heute feiert Karl Volk im Familienkreis seinen 80. Geburtstag. Der Historiker gehört zur Generation, die sich noch gut an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Die Sorge als Kind um den Vater an der Front, Bomberverbände am Himmel, Nachrichten von gefallenen und vermissten Soldaten und die französische Besatzung.