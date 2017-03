Triberg Im Rückblick tauchen glanzvolle Höhepunkte auf

Triberg. "Da sich niemand gemeldet hat, bleibt mir nichts anderes übrig, als weiterzumachen", kommentierte Max Endriss, Vorsitzender des Akkordeonorchester Triberg seine einstimmige Wiederwahl mit einem Augenzwinkern.

Bei der Hauptversammlung im 88. Vereinsjahr wurde der gesamte Vorstand bestätigt. So ist Birgit Huger weiterhin die stellvertretende Vorsitzende, Ulrike Stockburger Schriftführerin und Marie-Luise Endriss bleibt Kassiererin. Über die Noten wacht Oliver Endriss und Brigitta Ketterer sorgt sich um die Trachten. Dagmar Wiedenmann, Marion Borho und Andreas Perenthaler bleiben als Beiräte im Gremium.

Eingangs der Hauptversammlung erinnerte Max Endriss an die erfolgreichen Jahre des Orchesters und an seine Gründung 1929 als eines der ersten in Baden-Württemberg. In den 1930er Jahren schlossen sich die Handharmonikaspieler um Karl Perenthaler und Paul Ketterer an und führten den damals jungen Verein mit zu seiner Blütezeit. Mit Karl Perenthaler hatte das Orchester nicht nur einen Deutschen Akkordeonmeister in seinen Reihen, er war auch Konzertmeister in Tuttlingen. "Das ist vergleichbar mit der Liga des FC Bayern München", erläuterte Max Endriss der Versammlung.