Triberg Im Kurhaus wird im September scharf geschossen

"Ich war froh, als ich den Auftritt von Christoph Sonntag, der am 19. Mai um 20 Uhr stattfindet, unter Dach und Fach hatte und wollte es ursprünglich dabei bewenden lassen, doch nun hatte ich die Möglichkeit, dem Django Asül nochmals ›Asyl‹ in Triberg zu gewähren. Aufgrund des Erfolgs der ersten Asül-Veranstaltung im März 2015 ist ein finanzielles Risiko so gut wie ausgeschlossen und so werde ich den zahlreichen Personen, die am Kabarett Interesse haben, im Herbst 2017 dieses zweite kulturelle Highlight bieten. Deshalb lud ich den gelernten Bankkaufmann und autodidaktischen Tennislehrer Asül gerne erneut ein", sagt Wiengarn im Gespräch mit unserer Zeitung.

Auch das aktuelle Programm von Asül hat es wieder in sich, verschießt doch der Niederbayer mit türkischer Abstammung seine "Letzte Patrone", wie er in seinem gleichnamigen Soloauftritt beweist.

Aus seiner fast schon philosophisch anmutenden Programmbeschreibung ist zu entnehmen, "…dass man aufhören soll, wenn es am schönsten ist. Und jetzt ist es richtig schön. Doch das Schöne ist: Eigentlich ist es schöner denn je. Die Zeit der Ungewissheiten ist vorbei. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Die Bundesregierung hat die Implosion Deutschlands auf der Agenda. Und auch der Allerletzte hat es kapiert: Europa gibt es nicht."

Seit dem Frühjahr ist das kabarettistische Naturtalent mit seinem sechsten Soloprogramm "Letzte Patrone" auf Tour und entzündet ein wahres Feuerwerk an geistreichen, absurden und vor allem amüsanten Geschichten. Der Meister der feinen Zuspitzungen und den Querverbindungen versteht es immer wieder, sein Publikum zu begeistern.

Der Kartenverkauf für die Veranstaltung hat bereits begonnen

Die Besucher dürfen sich auf gut durchdachtes Politik-Kabarett mit scharfsinnigen Analysen und hoher Pointendichte freuen. Der Entertainer bietet zwei vergnügliche Stunden Unterhaltung auf hohem Niveau.

Die "Letzte Patrone" wird am 29. September im Kurhaus Triberg um 20 Uhr verschossen. Der Kartenverkauf hat bereits begonnen. Die Eintrittskarten können direkt an der Rezeption des Hotels "Schwarzwald Residenz" oder auf der Internetseite des Hotels erworben werden.