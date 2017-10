Triberg Illustre Runde der Dojo-Gemeinschaft

Viel zu verdanken habe man damals dem heutigen Stadtrat Friedhelm Weber - er hatte zugunsten des neuen Vereins die Hallenzeit abgetreten. "Sonst würden wir heute sicher woanders trainieren". Zur kleinen Feier des Geburtstages hatte der Club illustre Gäste eingeladen. Aus Stuttgart von der dortigen Dojo Gemeinschaft Stuttgart waren zwei hochrangige Dan-Träger gekommen, um einen Lehrgang zunächst für die Kinder und Jugendlichen und dann für die Senioren durchzuführen. Da war der stets gut gelaunte und zum Spaßen aufgelegte Holger Hug (5. Dan) sowie der in Triberg nicht unbekannte Rainer Mittenzwey (6. Dan). Mittenzwey hat 1982 mit Karate begonnen – und zwar in Triberg. Heute ist er Vorsitzender der Dojo-Gemeinschaft in Stuttgart, Hug sein Stellvertreter. Nebenbei betrieb der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Hund die Cafeteria. Wer Lust hatte, konnte hier einen Kaffee trinken, ein Stückchen Kuchen oder eine Brezel essen - gegen eine Spende. Leider war in der großen Halle Ringen angesagt, was aber die Karatekas nicht weiter störte. Den Abend ließen sie ohnehin bei einem leckeren Essen im Vereinslokal auslaufen, dem Hotel Pfaff.