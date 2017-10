Triberg Ideenwettbewerb für Edeka-Fläche geplant

So wurde durch das Bauamt die Tragwerksplanung für das Parkdeck Badinsel an die Firma Bugenings & Eisenbeis GmbH & Co. KG aus Freudenstadt für 42 600 Euro vergeben.

Die Schließung der Schutzplanken an der B 33 im Bereich der Vordertalstraße 21 geht an die Firma Rostra aus Dietingen zum Preis von 5 170 Euro. "Ist das im Innenbereich der 180 Grad-Kurve in Nußbach?", interessierte sich Ute Meier (SPD). Als vor einigen Jahren die Fahrbahn ebenso wie etliche Meter Leitbeplankung erneuert worden sei, habe man dem Eigentümer angeboten, dieses Loch zu schließen, was der damals nicht gewollt habe. Der neue Eigentümer sehe das anders. "Das Land will die Kosten aber nun nicht mehr übernehmen, deshalb machen wir das nun auf unsere Rechnung", rechtfertigte Strobel die Ausgabe.

Nichtöffentlich habe der Gemeinderat beschlossen, die Hauptversammlung zu ermächtigen, einen Paragrafen der Satzung der Triberg Entwicklungs AG wie folgt zu ändern: "Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern." Zugleich habe man dem Ansinnen der Triberg Entwicklungs AG zur Auslobung eines Investoren- und Ideenwettbewerb zur Belebung der Fläche auf dem Edeka-Markt zugestimmt, erläuterte der Bürgermeister.