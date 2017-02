Triberg "Ich will jetzt endlich den Schlüssel"

Gleich nach dem Tanz der Holzschuehklepfer drängten sich die Narrenräte von Schonach spontan auf die Bühne, obwohl sie nicht eingeteilt waren. Jetzt kommen wir, rief Jonny Kienzler ungestüm und begann eine fetzige Tanzshow des ausschließlich männlichen Elferrate, die begeisterten Beifall hervorrief. Anschließend standen zwei Frauengruppen des TV Schonach auf dem Programm. Die Gruppe "Delicious" tanzte zum Thema 1001 Nacht unter der Regie von Ramona Müller. Antje Velten faszinierte das Publikum mit ihrer Tanzgarde "Hot-Steps".

Steffi Laube und Elke Weis spielten zwei Bachforellen und erzählten wahre Anekdoten aus dem Dorf, angefangen von einem Traktor, der explodierte bis hin zu den gestohlenen Schuhen, die neben der Kirche versteckt waren. Unter der Regie von Anja Dold traten zehn Glebfdoolen-Girls als tanzende Fische auf. Sie wurden verfolgt von fünf blutrünstigen Meeres-Ungeheuern, die von Glebfdoolen-Kollegen dargestellt wurden.

Ein Sketsch, der sich im Triberger Rathaus abspielte, rief Begeisterungsstürme hervor. Bürgermeister Gallus Strobel wurde täuschend echt von Frank Duffner von der Vogte in Schonach verkörpert. Seine Sekretärin spielte Daniela Dieterle, die sich am Telefon mit „Oberbürgermeisteramt Triberg“ meldete. Helmut Allgaier, der den Bauhof-Chef darstellte, tobte wegen der schlampigen Mülltrennung und brüllte: "Gallus, du darfst nie wieder sagen, dass in Gremmelsbach die Welt noch in Ordnung ist." Dann betrat Inge Hofmeyer alias Andreas Kienzler die Bühne. "In der Großstadt, in der ich jetzt wohne interessiert sich kein Mensch sich für meine Mode und meine Drink", klagte sie. Dann machte sie Strobel den Vorschlag, seinen Greifvogel-Park aufzugeben, um Ruhe vor den Tierschützern zu haben. "Wir könnten doch einen Grabsch-Vogelpark mit allen Sinnen einrichten, ich werde mich gerne beteiligen", schlug sie vor und der Schultes stimmte letztendlich zu.

Eine weitere Sensation schloss sich an, denn Gerdi präsentierte statt dem Kölner Dreigestirn das Viergestirn vom Schwarzwald. Pfiffer III. von der Oberstadt trat als stolzes Schwarzwald-Mädel auf, Jonny I. von Schonach hatte sich in eine kesse Blondine verwandelt, der Unterstadt-Chef Weissi I. kam als einfacher Handwerker daher und Christof I. von Schönwald spielte das herzige Hirtebuebe-Tanzmariechen Christiane.

Den krönenden Abschluss bildete das Männerballet. Die Bachstelzen legten als „Funkemariele vom Gremmeschbe“ einen flotten Tanz auf die Bühne. Danach spielte die Partykapelle Hitrider noch zum Tanz auf.