Triberg Humorvolles Feuerwerk an närrischen Ideen

Egal ob Einzelvorträge oder musikalische Aufführungen, es wurde Fasnet vom Feinsten geboten, was stets durch kräftigen Beifall belohnt wurde.

So unterbreiteten unter anderem Gastgeber Nicki Arnold zusammen mit Stadtrat Martin Mayer Vorschläge der besonderen Art zur Jahrhundert-Sanierung von Triberg. Vom Bau einer U-Bahn war die Rede und sogar die Wiederbelebung der einstigen Burg wurde in Erwägung gezogen. Machtmensch "Pfiffer III" alias Matthias Klausmann schleimte sich mit seinem tollen närrischen Vortrag als "Liebhaber der Triberger Mittelstadt" ein.

Auch Gemeinderat Klaus Nagel stand seiner närrischen Konkurrenz in nichts nach, denn er persiflierte mit seinen Kollegen als "schräge Vögel" das in der ganzen Raumschafts-Narrenwelt heißdiskutierte Thema "Vogelpark".

Mit "Alle Vögel sind schon da", luden die als schräges Federvieh verkleideten Barden das närrische Volk zum Mitsingen ein, wovon reger Gebrauch gemacht wurde. Außerdem präsentierte der selbst ernannte Vogelfreund Nagel mit seinem Team als Uraufführung das "Greifvogelpark-Lied". Anhand des auf den Tischen ausliegenden Textes sang das Publikum lautstark mit. Alle waren sich einig; dieses Lied wird nicht das letzte Mal über Fastnacht gespielt. Die "Stollen-Polonaise" durfte nicht fehlen und so zog sich ein von Musikanten angeführter und unendlich lange Menschenschlange durch die engen Gänge der Museums-Unterwelt. Da das Schwarzwaldmuseum geöffnet hatte, konnten auch auswärtige Gäste das Spektakel verfolgen. So meinte ein Besucher aus Herne: "Meine Familie und ich sind keine Narren, aber was hier eine Stimmung und gute Laune verbreitet wird, das sucht seinesgleichen"

Die einzelnen Kapellen auseinanderzuhalten war bei dem Durcheinander nicht möglich, denn in welcher Formation die Musiker spontan mit ihren schrägen Instrumenten auftraten, war nicht auszumachen. Doch dem kreativen Kopf Nicki Arnold fiel eine neue Namensgebung ein und sagte: "Nennen wir sie einfach Vereinigte-Museums-Fasnets-Band." Als sich nach dem Programm-Marathon der außerplanmäßige Narrenumzug in Richtung Marktplatz in Bewegung setzte, waren sich alle einig: "Schee war’s".