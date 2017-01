Triberg Hühner, Puten und Tauben zu sehen

Schau beginnt bereits am Freitag

Trotzdem ist es dem Vorsitzenden gelungen, dass am kommenden Wochenende über 250 Tiere zu bewundern sind – darunter Hühner, Perl- und Zwerghühner, Puten und Tauben diverser Rassen. Enten werden keine dabei sein.

Die ausgestellten Tiere werden wie immer bewertet und entsprechend prämiert. Dafür sorgen einen Tag vorher speziell ausgebildete Prämienrichter. Die Züchter des Nußbacher Vereins brachten in den vergangenen Jahren bei dieser wie auch bei auswärtigen Veranstaltungen des Öfteren erfolgreiche Ergebnisse nach Hause.

Die Ausstellung beginnt am Freitag, 6. Januar, um 11 Uhr und dauert bis 24 Uhr. Am Samstag, 7. Januar, ist die Schau von 17 bis 24 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 8. Januar, können die Tiere von 10 bis 18 Uhr begutachtet werden. Vereinsmitglieder übernehmen die Bewirtung. Hettich hofft auch in diesem Jahr auf eine gute Resonanz.