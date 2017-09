Triberg Homepage ist veraltet

Weiter wurde seitens des Gemeinderates angeregt, die Pläne für Bauvorhaben vorab per E-Mail an die Gemeinderäte zu versenden, da die kopierten Pläne oftmals schlecht lesbar seien. Die Verwaltung wies darauf hin, dass die Datenleitungen der Gemeinde Schonach laut Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie aufgrund des Datenschutzes eingetunnelt sein müssen.

Dazu muss das Rechenzentrum KIVBF in Freiburg einen sogenannten Tunnel um die Datenleitungen legen, damit ein Zugriff von außen nicht möglich ist. Allerdings beträgt das Datenvolumen hier nur maximal sechs Mbit/Sekunde. Damit ist eine versenden von Plänen, die meist sein sehr großes Datenvolumen haben, nur sehr eingeschränkt möglich.

Allerdings, so ließ das Rechenzentrum wissen, arbeite man aktuell mit Hochdruck an einer Lösung zur Bereitstellung mehr Volumens.