Über ein verlängertes Wochenende machte sich eine große Schar Gremmelsbacher Holzschuehklepfer auf den Weg in das Jugend- und Familienhotel im Montafon. Dort erlebten sie mit Gerd Kienzler eine Wandertour Silbertal. Mit der Gondel wurden Höhenmeter überwunden, und oben wurde die Gruppe mit einem herrlichen Alpenpanorama belohnt. Abends ließen die Teilnehmer die Tour nochmals Revue passieren, und Anekdoten machten die Runde. Am zweiten Tag stand ein Besuch in der "Hasenhiesli-Hütte" an. Von dort wanderte die Gruppe tapfer zum Ausgangspunkt zurück. Der dritte Tag hatte eine weiße Überraschung auf den Gipfeln parat. Vom Wetter nicht eingeschüchtert, machten sich die Gremmelsbacher Wanderer auf in Richtung Hochjoch zur "Wormser Hütte", wo mit Handharmonikaklängen bald eine zünftige Hüttengaudi entstand. Bestens gelaunt stieg man wieder ins Tal hinab, von wo man dann die Heimreise antrat. Foto: Verein