Triberg Hofmagd berichtet Sonderbares

An der Wasserfallbrücke berichtete sie von dem traurigen Ereignis um die hübsche "Gutta von Triberg", deren Liebhaber, ein stolzer Jägersmann, mit einem gewaltigen Sprung zum Schlossfelsen die Gunst seiner Geliebten gewinnen wollte und ums Leben kam. "Noch heute kann man am Wasserfall die Tränen der Gutta, die sich in einen mächtigen Felsen verwandelt hat, bewundern", informierte Homburg die Gäste. Die nächsten Geschichten erzählte die "Hofmagd" am Burghügel, der die Wiege "Trybergs" war. In Richtung Hoflehen zeigend, erzählte Homburg, dass dort die herrschaftlichen Gemüsegärten waren und erinnerte auch an den "Hoflehengeist", welcher der Sage nach dort sein Unwesen trieb.

An Seefischmarkt erinnert

Auch dem Marktplatz wurde ein Besuch abgestattet, und so erfuhr man von der rührigen Magd, dass natürlich dort Märkte veranstaltet wurden – im Jahr 1875 sogar noch acht Stück. Dass in Triberg einst auch ein Seefischmarkt im Hinterhof des Rathauses stattfand, davon hörten die Gäste allerdings zum ersten Mal.

Um das Ziel des Ausflugs in die Vergangenheit, das Schwarzwaldmuseum, zu erreichen, schlenderten die Gäste über die neue Gitterbrücke. Hier gab es sogar Verwunderliches aus der heutigen Zeit zu entdecken, denn der Steg scheint sich bereits zu einer "Liebesbrücke" zu entwickeln. Und zwar haben Verliebte als Liebesbezeugung bereits Vorhängeschlösser am Gitter angebracht.

Wieder am Museumsplatz angelangt, erinnerte die "allwissende Hofmagd" daran, dass man vor dem Museum auf historischem Boden mit bewegter Vergangenheit stehe. "Denken Sie an die 1881 gegründete Jahresuhrenfabrik, die ehemalige Firma Bühler und dass hier in Kürze wieder ein großes Projekt verwirklicht wird. Dies wird den Platz ums Museum total verändern", so Homburg.