Triberg Höhepunkt ist der süße Honig direkt aus der Schleuder

Triberg. Einen "Tag der offenen Tür" anlässlich des Tages der Deutschen Imkerei boten die Mitglieder des Bezirks-Imkervereins Triberg an ihrem Lehrbienenstand im Lindengrund am Sonntag an.

Am Vormittag hatte es lange so ausgesehen, als könnte der "Tag der offenen Tür" im Lindengrund hoch droben an der Retsche gar nicht stattfinden. Doch am Ende war es zwar kühl, jedoch zumindest die meiste Zeit trocken. Dennoch ließen die Besucher lange auf sich warten und kamen sehr dosiert, dabei hatten die Imker und ihr Vorsitzender Helmut Finkbeiner für jeden Besucher etwas Passendes im Angebot – vor allem ein Miniglas mit dem Leckersten, was ihre in "Massentierhaltung" lebenden Tierchen zu bieten haben, dem goldfarbenen Honig.

Wer aber kam, der konnte erleben, wie der Honig direkt aus den Rähmchen geschleudert wurde – und konnte auch direkt aus der Zentrifuge den leckeren Honig schlecken. Wer sich für die Bienenzucht und das Leben der Bienen im Alltag interessierte, bekam ausführliche Aufklärung von Helmut Finkbeiner und seinen Helfern. Besonders aufmerksame Zuhörer waren dabei Eltern mit Kindern.