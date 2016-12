Triberg Hinter den Kulissen herrscht Hochbetrieb

Dafür, dass die rund 120 Personen täglich nicht hungrig bleiben, sorgt Maria Huber. Die Frau von Organisator Rainer Huber koordiniert ein kleines Team von Küchenhelfern.

Der Arbeitstag von Maria Huber und ihren Mitarbeitern beginnt an den Veranstaltungstagen um 11 Uhr. Dann bereiten sie das Essen vor. Ab 14 Uhr ist die Mensa, die im Obervogt-Huber-Saal im Untergeschoss des Kurhauses eingerichtet ist, geöffnet. "Am Nachmittag gibt es kleine Verpflegung mit Snacks wie Laugenstange, Hefezopf, Kaffee und Suppe", erzählt sie. Das Angebot steht allen Helfern offen. Vor allem diejenigen, die den ganzen Tag draußen sind, nutzen die Möglichkeit zum Aufwärmen gerne. Auch die Künstler, die zwischen zwei Auftritten eine längere Pause haben, halten sich gerne in der Mensa auf.

Richtig los geht es ab 20 Uhr. Dann kommen Parkplatzeinweiser, Bändelanleger, Kassierer und so weiter. Wenn gegen 21 Uhr auf dem Gelände langsam Ruhe einkehrt, herrscht in der Mensa Hochbetrieb. Alle Beteiligten freuen sich auf ein warmes Abendessen.