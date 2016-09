Triberg Hilfe nicht immer willkommen

Von Hans-Jürgen Kommert

Raumschaft Triberg. Vor allem durch die gesamte Raumschaft Triberg zog am Sonntag der Tross der Radfahrer, die die langen Strecken fahren. Und das sind nicht Wenige. Auf der Katharinenhöhe, wo sich die langen und kurzen Routen teilen, waren nun zum 20. Mal der Skiclub und die DRK-Ortsgruppe Schönwald im Einsatz. Der stellvertretende Vorsitzende des Skiclubs, Dieter Dold, war auf der "Katha" mit etwa 25 Helfern dabei. Cola, Wasser, Iso-Drinks und Apfelschorle wurden ausgeschenkt, in Bechern oder als Fahrrad-Trinkflasche. "Die tauschen bei uns manchmal halbvolle Flaschen", wunderte sich einer der Helfer. Unterhalb des Zeitbogens kommentierte gewohnt kundig Hans-Peter Pohl, mehrfacher Medaillengewinner in der Nordischen Kombination aus Schonach. Die Katha stellt in etwa die Halbzeit der großen Strecke dar – hier wechseln auch die Teams den Fahrer.

Bananen, Apfelspalten sowie diverse Energiespender gingen immer. Dennoch mussten die Helfer auch die Erfahrung machen, dass so mancher Fahrer an der Verpflegungsstelle einfach durchfuhr oder das dargebotene Getränk einfach wegschlug.