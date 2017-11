Triberg Hilfe für engagierte Helfer

Ab Mittwoch dieser Woche sind Mitgliedswerber im Auftrag des DRK in Triberg und Schonach unterwegs um neue Fördermitglieder zu gewinnen.

Die Werber sind fest im DRK beheimatete Rotkreuzmitglieder, ihr Auftreten und Vorgehen unterliegt den Regeln eines durch den Landesverband Badisches Rotes Kreuz erlassenen und verbindlichen Verhaltenskodex.

Am Samstag, 2. Dezember, und am Sonntag, 3. Dezember, findet der zweite Flohmarkt zu Gunsten der DRK-Ungarnhilfe statt. Veranstaltungsort ist das DRK-Depot in der Schulstraße 2 in Schonach. Beginn ist am Samstag um 9 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Dauer jeweils bis 17 Uhr. Verkauft werden Bücher, Langspielplatten, Krimskrams und viele klassische Flohmarktangebote.

Das JRK (Jugendrotkreuz) sorgt an beiden Tagen mit Kaffee, Kuchen, Weihnachtsgebäck und winterlichen Heißgetränken für das leibliche Wohl.