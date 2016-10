Triberg "Hier wurde wirklich nicht gespart"

Triberg. "Wir haben im Durchschnitt 50 Essen – und wir sind sehr zufrieden mit der Ausgewogenheit und der Qualität", betonte Schulleiter Felix Ludwig erfreut. Er selbst stellte sich an diesem Tag hinter die Theke der Essensausgabe und musste feststellen, dass ihn der Erfolg der Einladung zu einem kostenlosen Probeessen, spendiert von der Stadt Triberg, völlig überraschte. Rund 150 Besucher taten sich an Spaghetti Bolognese oder Mischgemüse gütlich, dazu konnte auch ein Salat gewählt werden. Am Ende konnte man sich sogar noch ein leckeres Dessert einverleiben.

Qualitativ und mengenmäßig sehr gut, doch nichts anderes wäre zu erwarten vom heimischen Caterer "Bergseestüble", hieß es allgemein.

Zuvor hatten Schulchor und das kleine Schulorchester (mit Cajones, beschafft über Crowd­funding) unter der Leitung von Sandra Stebner ihren Auftritt. Aber auch der Schulleiter selbst war gefragt. Er erläuterte die kleine Ausstellung an sehenswerten Kunstwerken der Schüler zum Thema Schwarzwald. Natürlich wurden nicht nur die Essensausgabe und die neue Möblierung ausgiebig bewundert, auch die neue Schülerküche im Vorraum konnte bestaunt werden, dort konnten die Besucher eine Waffel verkosten.