Triberg Helfer sind für Bürgermeisterwahl gerüstet

Es gibt vier Wahlbezirke, in Triberg im Rathaus und im Hinterhaus des Rathauses, zudem in den beiden Rathäusern in Nußbach und in Gremmelsbach. In den Wahllokalen und beim Auszählen der Stimmen samt Briefwahl sind 34 Wahlhelfer im Einsatz, erklärt Hauptamtsleiterin Barbara Duffner, Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses. Von 8 bis 18 Uhr ha ben die Bürger die Möglichkeit, zur Urne zu gehen.

Im Anschluss folgt die Auszählung. Ab 18 Uhr präsentiert die Verwaltung im Triberger Kurhaus nach und nach den Ausgang in den einzelnen Bezirken. Gegen 18.30 Uhr rechnet das Rathaus mit dem vorläufigen Endergebnis. Wenn der Gemeindewahlausschuss getagt hat, folgt die Bekanntmachung der endgültigen Zahlen. Das alles veröf fentlicht die Stadt auch zeitnah auf ihrer Homepage im Internet unter www.triberg.de. Alle Bürger sind willkommen, ab 18 Uhr das Auszählen im Kurhaus und die Präsentation der Ergebnisse in den Wahlbezirken mitzuverfolgen.