Triberg (kim). Wieder einmal konnten die Bewohner des Pflegeheims St. Antonius einen Höhepunkt feiern. Die Dekoration im Eingangsbereich deutete auf ein bayerisches Fest hin. An der Decke hingen unzählige weiß-blaue Fähnchen und an den Wänden waren Plakate mit Texten wie zum Beispiel "Mogst a Brez’n" oder "O’zapft wird" befestigt. "Wir feiern heute unser Herbstfest als Oktoberfest mit bayerischen Spezialitäten", verkündete Gabriele Weimann den Senioren und deren Angehörigen, die zum Teil ebenfalls im Foyer Platz genommen hatten. Die Beschäftigungs-Therapeutin Weimann organisiert das ganze Jahr hindurch die Veranstaltungen für die Bewohner. Nach alter Tradition wird das jährliche Herbstfest vom Freundeskreis Fréjus gesponsert. Auch dieses Mal konnte der Heimleiter Norman Herr den Vorsitzenden des Vereins, Rudolf Allgeier, begrüßen, der ihm nach einem Grußwort ein Kuvert mit Geldscheinen überreichte. "Wer will ein Bier", rief Norman Herr in die Runde, nachdem er erfolgreich das kleine Bierfass angezapft hatte. Aber als dann der Zauberer Piccolino aus Hechingen seinen Zylinder aufsetzte und den Zauberstab ergriff, wurde das Programm noch spannender. Der Magier verzauberte die Senioren mit zahlreichen Tricks und bezog sie immer wieder in seine Kunststücke ein.