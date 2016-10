Triberg Heilkraft am "Laubwald-Käpilli"

Denn bei der Kapelle, im Volksmund "Lauwald-Käpilli", besteht eine Quelle, deren Wasser Heilkraft haben soll.

Ein dickes Aktenbündel in den Pfarrbüchern von Schonach befasst sich mit der Kapelle im Holz – und der "wunderbaren Quelle", wie sie Dekan Karl Walter in seiner Pfarrchronik erwähnt. Genau in der Zeit von 1690 bis 1700, als die ersten größeren Pilgergruppen zu der noch kleinen Wallfahrtskirche "Maria in der Tanne" in Triberg strömten, kamen die ersten Wallfahrer in die Laubwaldkapelle, um sich an der Quelle zu waschen und um Heilung ihrer Krankheiten zu beten. Die Hofkapelle gehörte damals dem Bauern Blasius Kienzler.

Als Anfang des 18. Jahrhunderts die ersten Heilungen im Bezirk "Holz" an der Quelle geschahen, war Triberg bereits als Wallfahrtsort kirchlich anerkannt, nannte eine neue große Barockkirche und ein Priesterhaus sein Eigen.

Doch zwei Frauen aus Schonach, Salome Kienzler und Sabine Schandelmayer, wurden von ihren Krankheiten geheilt, nachdem sie sich im Quellwasser neben der Holzkapelle gewaschen hatten. Aus Dankbarkeit ließ die unverheiratete Sabine Schandelmayer an der Quelle ein Kreuz errichten und einen Brunnen mit fünf Röhren bauen, die an die Wunden von Jesus Christus erinnern sollten.

Als in den folgenden Jahrzehnten nicht nur die Schonacher zur Quelle pilgerten, sondern von weit her große Pilgergruppen kamen und immer wieder von Krankenheilungen die Rede war, beschwerte sich der Obervogt von Triberg beim Bischof von Konstanz über das "Treiben der ungebildeten Leute bei der geheimnisvollen Waldkapelle in Schonach". 1745 wurde die Laubwaldkapelle verschlossen. Die Heiligenbilder wurden entfernt, der Brunnen zerstört, die Quelle verstopft.

Rudi Haberstroh kreiert neue Auszierung

Doch der Volksglaube setzte sich durch und nur 25 Jahre später wurde die Kapelle vergrößert und neu eingeweiht. Auch der Brunnen wurde wieder hergestellt. Bis vor wenigen Jahren plätscherte seither das Quellwasser durch fünf Röhren in das Wasserbecken hinein. Einmal im Jahr wird in der Kapelle eine heilige Messe gefeiert. Hin und wieder findet eine Taufe statt. Doch mittlerweile ist der hölzerne Brunnen verfault, ein neuer aus Stein ist in Arbeit. Der Schonacher Rudi Haberstroh wurde auf das Kleinod aufmerksam – es sollte die Bedeutung bekommen, wie sie dem kleinen Gotteshaus zweifellos zusteht.

"Obwohl ich sehr krank bin, konnte ich die neue Auszierung der Laubwaldkapelle vorschlagen und dann durchführen lassen. Mein Bruder Max machte vor allem Fotos von der Kapelle für meine Planung", erzählt der gläubige Katholik.

Schon von außen erscheint die Kapelle in neuem Licht. Die Seite vom Hof her ziert das wunderbare Abendmahl von Leonardo da Vinci, ein wetterfester Druck auf Forexplatte. Die Grafikdarstellung beim Eingang, ebenfalls ein Forexdruck, soll dagegen "konkrete Tatsachen vermitteln" und so die Bilderauswahl eindrucksvoll erweitern und ergänzen. Die Gemäldedrucke – alles veredelte Dietz Giclee-Drucke werden alle in Prospekten, die in der Kapelle ausliegen, näher beschrieben.

Ebenfalls eine Neugestaltung erfuhr das runde Fenster mit einer Kopie des Heiligen Geistes von Bernini aus dem Petersdom. Dazu kamen noch zwei goldene Rosen, die Rosensternschalen, das Gästebuch und die Beleuchtung. Sie schaltet sich solarbetrieben ein, sobald das Kirchlein betreten wird.

"Vor Monaten sah ich im Internet einen Dokumentarbeitrag über die Kathedrale von Narbonne in Frankreich, die durch die Innenausstattung mit Gemälden als besonders schön gilt. Natürlich sind unsere Gemälde keine Originale – dennoch gedruckt wie Gemälde auf Keilrahmen. Dafür zeigen sie wunderschöne, klerikale Werke großer, bekannter Meister von da Vinci über Raffael, El Greco bis Dürer in bester Qualität", erklärte Haberstroh, der bereits durch seine Kirchengeländer an der Triberger Wallfahrtskirche und der Schonacher Kirche St. Urban auf sich aufmerksam gemacht hat.

Die Schwarzwälder Hofkapelle sollte allerdings nicht zur profanen Galerie werden. Die Gemälde sollten sie viel mehr behutsam und einzigartig auszieren. Daher wurden auch nur die beiden bedeutungsvollsten Bilder beim Altar mit Barockrahmen versehen, so Haberstroh.

Die mit Solarenergie betriebene Beleuchtung hat Lothar Hettich beigesteuert. Das runde Fenster bearbeitete Schreiner Felix Hörmann. "Den Löwenanteil der Arbeit, die exzellent erledigt wurde, hatten die Besitzer Herbert, Franz und Brigitte Oßwald", lobt Haberstroh. "Doch alles wäre nicht möglich gewesen ohne die Fotos meines Bruders Max und auch nicht ohne meinen Pfleger Heiko Bernhard, der mich in meiner unsäglichen Situation betreut, ein unschätzbar wichtiger Aspekt."