Triberg Heben will gelernt sein

Auch das Schleppen mehrerer Zargen miteinander, ja selbst eine große, mit Honig gefüllte Beute sei sehr schädlich, da seien gleich mal 30 und mehr Kilo schwer beieinander. Zum einen sei es daher wichtig, die einzelnen Zargen erst ab etwa 50 Zentimetern Höhe aufeinander zu setzen, was mit einem entsprechenden Untergestell möglich sei.

Und wenn man schon etwas vom Boden heben will, heißt es rückenschonend in die Knie gehen und körpernah anheben. Allerdings gebe es auch jede Menge an diversen Hubhilfen, die vor allem für Wanderimker sehr interessant seien. Speziell das Be- und Entladen des Fahrzeugs sei sehr bedenklich, daher gebe es hierzu auch die meisten Hilfsmittel, die er vorstellen konnte.