Triberg Hausarzt-Praxis in Händen von Vater und Sohn

Triberg. "Es gab nur einen freien Platz im Schwarzwald-Baar-Kreis (SBK), ich habe mich um diese Stelle beworben und bekam von der Kassenärztlichen Vereinigung ab dem 1. Oktober die Zulassung als niedergelassener Arzt", erzählt Markus Ruch.

Zunächst habe er in Triberg ein Schnupperjahr gemacht, weil er nicht wusste, ob er auf Dauer im ländlichen Raum praktizieren wolle. Nach seinem Studium in Heidelberg und Mannheim, das er 2009 abschloss, war er immerhin sechs Jahre lang bis zur Facharztprüfung zum Internisten im Klinikum in Villingen tätig, wo es ihm sehr gefallen habe.

"Jetzt tritt schon die dritte Generation hier an"