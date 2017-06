Triberg Hausanschlussmöglichkeiten für Gebäude am Hang

Zahlreiche Gebäude mit Stützmauern zur Straße

"Normalerweise können die Glasfaserkabel direkt vom Hauptkabel (Verteilverband) im Gehweg über das Grundstück des Eigentümers in den Keller verlegt werden", heißt es in einer Presseinformation des Zweckverbands weiter. "Triberg ist wegen seiner besonderen Lage eine Herausforderung für die Baufirma. Viele Gebäude liegen direkt an einem Hang oder besitzen hohe Stützmauern zur Straße."

Der Zweckverband weist auf Folgendes hin: "Welche Anschlussmöglichkeiten es gibt, muss immer vor Ort im Zuge des Ausbaus entschieden werden. Eine Variante ist eine Verlegung außen an der Mauer mit (Vandalismus-)Schutz. Die einfachste Variante, die zudem mit den geringsten Kosten für den Hausanschluss und mit geringeren Unabwägbarkeiten verbunden ist, stellt die Installation des Anschlusses in der Garage dar. Diese Lösung wird auch dann verwendet, wenn sich im Zuge der Ausführung der möglicherweise vorgeschlagene und gewünschte Anschluss im Wohngebäude als nicht umsetzbar erweist".