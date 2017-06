Triberg Haugg-Areal in Sanierungsgebiet

Triberg. Die Firma Haugg, Schwarzwälder Metallwarenfabrik, verlagert ihre Produktion. Triberg sei damit kein Produktionsstandort mehr, sondern nur noch ein Handelsstandort für die Haugg-Gruppe, informierte die Stadtverwaltung im Gemeinderat. Die benötigte Fläche sei wesentlich geringer als bisher und könnte auch angemietet werden, teilte Bürgermeister Gallus Strobel mit.

Dies sei Grund genug, das Haugg-Areal in die "Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Bühlerareal" einzubinden – ohne Zuschüsse, dafür mit steuerlichen Anreizen, argumentierte Strobel. Die ebenerdige Fläche sei bestens für Parkplätze oder auch Wohnmobilstellplätze geeignet. Eine sinnvolle Nutzung könne auch zu einer Aufwertung der Unterstadt führen, so Strobel. Mit Aufnahme in das Sanierungsgebiet könne man einem Investor wenigstens steuerliche Anreize bieten.

"Warum ins Bühlerareal, das 2019 abgeschlossen wird und nicht gleich ins Sanierungsgebiet Unterstadt", wollte Ratsmitglied Klaus Wangler (CDU) wissen. Ansonsten sei man mit dem Vorgehen einverstanden. "Das Haugg-Areal grenzt direkt an das Sanierungsgebiet Bühlerareal an – und wenn wir das jetzt hier aufnehmen, heißt das noch lange nicht, dass es nicht später der Unterstadt-Sanierung zugeschlagen werden kann", betonte Strobel. Nach dieser Erklärung wurde sein Ansinnen einstimmig befürwortet.