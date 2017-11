Triberg Haarsträubende Geschichten aus Kinder- und Jugendzeit

Der Autor versucht am Montag, 6. November, um 19.30 Uhr im zweiten Teil seiner Geschichten aus der einstigen Gartenstraße, der "Hintergasse", die Gäste zum Lachen oder zumindest zum Schmunzeln bringen.

"Kuckuck-Methode"

Stein berichtet Haarsträubendes aus seiner Kinder- und Jugendzeit in einem "Best of Hintergässler II". Wer sich an die 1950er- und 60er Jahre erinnern möchte, der ist bei dieser Veranstaltung bestens aufgehoben. Es war eine bewegte Zeit, als in der Schule noch die Prügelstrafe und elterliche Ohrfeigen auf der Tagesordnung standen.