In ihrer Stammkneipe "Alt Tryberg" stoßen die sportlichen Tribergerinnen gerade mit einem "Neuen Süßen" auf die nächsten Jahrzehnte an. Vor 50 Jahren wurde die Gymnastikgruppe gegründet. Als die Leiterin Gisela Eble altershalber aufhörte, gab es trotzdem keine Trennung. Die 13 fröhlichen Frauen halten zusammen wie Pech und Schwefel und treffen sich seither jeden Mittwochabend in gemütlicher Runde. Gemeinsam zählen sie genau 1075 Jahre, wie sie stolz berichten. Im Bild (von links): Gisela Eble, Gertrud Duffner, Carmen Oestereich, Luise King, Ingeborg Zumkeller, Hildegard Wallishauser, Hedwig Maier, Anna Wangler, Erika Herr und Helga Schyle. Auf dem Bild fehlen: Gerda Reiner, Dorle Fehrenbach und Gretel Schwarz. Foto: Kienzler