Triberg Gymnasium nutzt bald auch Tablets

Die Tablets sollen kein zusätzliches Gerät "zur Ablenkung" werden, sondern lediglich für Unterrichts- und Lernzwecke verwendet werden. Über eine zentrale Verwaltung in der Schule und eine entsprechende Konfiguration der Tablets werde das gewährleistet, auch wenn die Schüler die mobilen Geräte mit nach Hause nehmen.

Bis zum Start des Modellversuchs in einem knappen Jahr laufen im Gymnasium die Vorbereitungen. Lehrer besuchen entsprechende Fortbildungen und das Konzept wird ausgefeilt. Auch Eltern und die jetzigen Sechstklässler werden mit ins Boot genommen und informiert. Außerdem müssen technische Voraussetzungen geschaffen und ein Wlan-Netz zur Verfügung gestellt werden. Kiefer geht davon aus, dass das Experiment glücken wird. Bei einem positiven Ausgang sei er offen für einen Ausbau des Tablet-Einsatzes im Unterricht, so dass auch die weiteren siebten Klassen mit den Geräten ausgestattet werden könnten – wenn denn die Finanzierung gesichert ist.

Bei erfolgreichem Verlauf des Modellprojekts glaubt Kiefer, dass auch das Land Interesse an einem entsprechenden Ausbau hat und Geld zur Verfügung stellen wird. Wohlwollend begleite auch der Schulträger die Entwicklung. Vorstellbar sei außerdem, dass sich der Förderverein des Gymnasiums einbringe.

Das Interesse am Modellprojekt des Kultusministeriums Baden-Württemberg zum Einsatz von Tablets im Unterricht war groß, merkt Oliver Kiefer, Rektor des Schwarzwald-Gymnasiums, an. 56 Gymnasien hätten sich für eine Teilnahme beworben. 14 Modellschulen seien nun ausgewählt worden, darunter auch das Schwarzwald-Gymnasium. Dass das Projekt vorerst auf Gymnasien begrenzt ist, wundert Kiefer ein wenig. Sicherlich hätten auch andere Schularten Interesse an solch einer Unterrichtsmöglichkeit. Im Regierungsbezirk Freiburg kämen außer dem Schwarzwald-Gymnasium in Triberg noch das Gymnasium Schramberg und das Friedrich-Gymnasium in Freiburg zum Zug.

Während die insgesamt 14 Modellschulen die Tablets ab nächstem Schuljahr 2017/18 in den siebten Klassen zum Einsatz bringen werden, gibt es bereits vier Pilotschulen, die seit diesem Schuljahr Tablets einsetzen.

Im Regierungsbezirk Freiburg ist dies das Marta-Schanzenbach-Gymnasium in Gengenbach.