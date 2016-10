Triberg Gymnasium erhält Zuschuss für Schulversuch

Triberg (bk). In dem Versuch erprobt das Kultusministerium bereits von diesem Schuljahr an den Einsatz von Tablets im Unterricht an allgemein bildenden Gymnasien. Untersucht werden soll, ob und unter welchen Voraussetzungen digitale Endgeräte Lernprozesse fördern können. Neben vier Pilotschulen steigen 14 weitere Modellschulen ab dem nächsten Schuljahr in das Projekt ein, darunter auch das Schwarzwald-Gymnasium Triberg. Völlig überraschend traf dort die gute Nachricht ein. "Wir haben nicht wirklich mit einem Zuschlag gerechnet", erzählt der neue Schulleiter Oliver Kiefer im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten und ergänzt erfreut, "dass das kleine Gymnasium mit dem zugesagten Zuschuss von 54 000 Euro für die Hardware nun sein innovatives Unterrichtskonzept ausprobieren und auch finanzieren kann."