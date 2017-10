Triberg Gute Unterhaltung für gute Zwecke

Der Grundgedanke dabei ist, ein Konzert mit einem großen Jugendorchester zu spielen, das gemeinsam ein unterhaltsames Konzertprogramm erarbeitet.

Zugesagt haben sich für dieses Orchester Kinder und Jugendliche aus den Jugendkapellen oder Bläserjugenden aus Furtwangen, Schönenbach, Schönwald, Triberg, Gütenbach, Katzensteig, Nußbach und Vöhrenbach. Womit man ein Orchester von etwa 80 jungen Musikern erleben darf.

Das Programm steht und die ersten gemeinsamen Proben wurden bereits erfolgreich gemeistert. Ein Jugendorchester, übergreifend über zwei Bezirke mit acht Jugendkapellen, ist in dieser Region zum ersten Mal auf der Bühne, und die jungen Musikanten spielen mit einer riesigen Begeisterung, verspricht der musikalische Leiter dieser Mission, Bernhard Weißer. Er ist normalerweise Jugenddirigent in Furtwangen und auch in anderen musikalischen Bereichen sehr aktiv in der gesamten Region.

"Abgesehen vom hoffentlich großartigen Spendeneffekt für die Katharinenhöhe bietet dieses Projekt eine Plattform der Jugendwerbung für Blasmusik in der gesamten Region, wie sie in dieser Größenordnung wohl bis dato noch nicht stattgefunden hat", betont der Initiator.

Veranstalter dieses Konzerts wird die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe selber sein. Da kein Eintritt verlangt, sondern um Spenden gebeten wird, kommt der gesamte Erlös des Konzerts direkt der Einrichtung zugute.