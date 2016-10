Triberg Gutach erhält einen neuen Zugang

Angedacht sei der Zugang zu Gutach schon länger, nun legte die Ideenwerkstatt "Bagage" einen abgespeckten Entwurf für 47 000 Euro vor. Über das Förderprogramm "Mensch und Gewässer" sei ein Zuschuss von 50 Prozent möglich, warb Strobel.

Bei der neuen Planung seien die vorhandenen schönen Felsformationen berücksichtigt worden. Nach Abschluss der Baumaßnahme würden die Flächen naturnah wieder hergestellt, was im Preis berücksichtigt sei.

Über den Haushalt 2017 könnten die Kosten in Höhe von rund 30 000 Euro eingeplant werden. "Die Nähe des Wassers wird wohl gesucht", war auch Susanne Muschal (SPD) klar. Schon die Stufenanlage in Nußbach werde ihres Wissens gut genutzt. Auch Klaus Wangler (CDU) erkannte an, dass die schöne Planung den Wasserfallbereich deutlich aufwerte. Sorgen habe er aber für kalte Winter, dann sei der Bereich sehr gefährlich. "Wir können dann Absperrgitter aufstellen", so der Bürgermeister.