Triberg Gruppe "Uff em Wald" löst sich auf

Der Entscheidung war eine Diskussion voran gegangen, die die Auflösung in letzter Minute noch verhindern sollte. Knackpunkt dabei blieb, dass es ohne Vorsitzenden keine Alternative zur Auflösung gibt. Günther Kopfmann versicherte, intensiv einen Nachfolger gesucht zu haben und in einem persönlichen Schreiben alle 66 Mitglieder informiert zu haben. "Jedes Mitglied bleibt in der Muettersprochgesellschaft", erläuterte Jürgen Hack.

Sollte sich ein neuer Vorsitzender finden, wäre es kein Problem, die Gruppe wieder zu aktivieren. Es werden in den kommenden Jahren noch einige Ortsgruppen aufzulösen sein, vermutete Uschi Isele. Obwohl in den sozialen Medien fröhlich in breitester Mundart gezwitschert werde, finde sich in den jüngeren Generationen kein Interesse für die Muettersprochgesellschaft, stellte Jeannette Biermann fest. Diesen Trend bestätigte Jürgen Hack. Er verbuche großes Interesse bei mundartlichen, modernen Veranstaltungen, neue Mitglieder aber ergäben diese nicht.

Der Hauptverein selbst will eine neue, betreuende Strukturebene schaffen, damit die Mitglieder weiterhin informiert sind, kündigte Uschi Isele an. Außerdem stehe es den Mitgliedern frei, sich einer intakten Ortsgruppe anzuschließen.