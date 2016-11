Triberg Grundschule gewinnt Spielezimmer

Triberg. Die Initiative "Spielen macht Schule" fördert mit dieser Preisübergabe das klassische Spielen an Schulen. Die Devise lautet: Spielen macht schlau. "Spielen und Lernen sind keine Gegensätze. Darum sind gute Spiele eine wichtige Ergänzung des schulischen Bildungsangebots. Kinder unterscheiden nicht zwischen Lernen und Spielen, sie lernen beim Spiel", so Manfred Spitzer, Professor am TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen in Ulm (ZNL).

Tanja Engelke, Lehrerin an der Grundschule Triberg, hat sich an dem Aufruf der Initiative beteiligt und ein umfangreiches pädagogisches Konzept eingereicht. In diesem stellte sie ihre Ideen und Vorstellungen rund um ein Spielzimmer in ihrer Schule vor.

Forscherlabore und Experimentierkästen ergänzen Unterricht