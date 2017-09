Triberg Mehrkosten für Modellbau-Anlagen

Alle drei Fraktionen ließen keinen Zweifel daran, die Situation mit zu tragen. Die Mehrkosten sollen durch die Mehreinnahmen und Verkaufserlöse gegenfinanziert werden. Bürgermeister Gallus Strobel zeigte sich überzeugt, am Jahresende mit den entsprechenden Zahlen aufwarten zu können.

Zuvor hatte Stadtmarketing-Leiter Nikolaus Arnold den aktuellen Stand des Projekts "Triberg-Land" vorgestellt. Eine Erhöhung des Wasserfall-Eintritts um 50 Cent soll den Eintritt in die Miniaturwelt beinhalten. Der separate Eintritt wird 2,50 Euro betragen. Zugleich informierte Arnold über die künftigen Pläne der Triberg-Card, die sich am Europapark in Rust orientiert. Mit einem einmaligen Erwerb der Triberg-Card können die Gäste sich ihre Attraktionen nach Lust und Laune aussuchen.

Alle Leistungen und Eintrittspreise sollen künftig in der Triberg-Card gebündelt sein, so das Fernziel. Für den Gast bedeute dies mehr Freiheit, weitere Attraktionen sollen hinzukommen und von der Triberg-Card sollen sich auch, unabhängig von der Saison, Tagesbesucher aus dem ganzen südbadischen Raum angezogen fühlen, benannte Arnold die Ziele.

Tag der offenen Tür am 1. Oktober

Alle Fraktionssprecher drängten auf Gesprächsbedarf zur Triberg-Card und wie die einheimischen Bürger der Raumschaft darin behandelt werden sollen. Grundsätzlich befürworteten sie die Einführung des Einstrittssystems.

Am Freitag werden die letzten Anlagen geliefert, beschrieb Arnold den Zeitplan. Und noch ehe "Triberg-Land" öffnet, laufen bereits Pläne zur Weiterentwicklung. So sollen eigene Modelle, die mit Triberg und seiner Umgebung zusammenhängen, entwickelt und mit Videoprojektionen die Präsentation aufgewertet werden.

"Am Freitag, 29. September, ist der Gemeinderat um 11 Uhr eingeladen, sich vor Ort zu informieren", gab Bürgermeister Strobel bekannt und am Sonntag, 1. Oktober, wird beim "Tag der offenen Tür" für alle Bürger und Interessierten die kostenlose Möglichkeit bestehen, "Triberg-Land" zu besichtigen.