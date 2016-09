Triberg Großer Bahnhof für Schüler und Eltern

In der Realschule wurde die Einschulungsfeier musikalisch begleitet von der Klasse 6a unter der Leitung ihrer Musiklehrerin Martina Brielmaier. Da der Schulleiter Waldfried Sandmann wegen einer Erkrankung nicht kommen konnte, hieß sein Stellvertreter Thomas Serazio den Nachwuchs willkommen. Er zeigte viel Verständnis für die jüngsten Schüler, die sich nun auf neue Lehrer und andere Mitschüler einstellen müssen. "In den beiden Fünferklassen sind Schüler aus Triberg, Gremmelsbach, Nußbach, Schonach, Schönwald, Hornberg, St. Georgen, Furtwangen, Vöhrenbach, Gutach und Hausach", listete der Konrektor auf. Doch trotz des neuen Umfeldes müsse niemand nervös werden, es gebe Zeit genug, sich einzuleben. Danach wurden die beiden Klassenlehrerinnen Susanne Neiße und Stefanie Zumkeller vorgestellt und die insgesamt 56 Mädchen und Jungen in zwei Klassen eingeteilt. Thomas Serazio zeigte den Eltern noch zahlreiche Möglichkeiten auf, wie sie sich aktiv am Schulleben beteiligen können und lud sie zum gemütlichen Treffen bei Kaffee und Hefezopf ein.

Im Schwarzwald-Gymnasium wurde den Fünftklässlern der Start an der neuen Schule mit Schultüten versüßt. "Die tollen Tüten hat die Schülermitverantwortung (SMV) gemeinsam mit dem Freundeskreis der Schule vorbereitet", sagte der neue Direktor Oliver Kiefer zu den überraschten Jugendlichen. Unter der Leitung von Musiklehrer Christoph Häusele und Referendar Christian Zimmermann wurden die neuen Gymnasiasten von der Schul-Band und den beiden Sechserklassen mit temperamentvollen Songs empfangen. Oliver Kiefer zeigte sich gegenüber den Eltern sehr glücklich über die Erhaltung der Zweizügigkeit. "Wir haben zwei wunderbare kleine Klassen", freute er sich und wies darauf hin, dass dadurch optimale Lernbedingungen gegeben seien. "Individuelle Förderung und ein persönliches Verhältnis zu allen Lehrkräften ist nun kein Wunschgedanke mehr", versprach der Schulleiter. Als die 30 Schüler in ihre Klassen eingeteilt wurden, konnten die Klassenlehrerinnen Julia Seifried und Sabrina Stock jeden Einzelnen mit Handschlag begrüßen.