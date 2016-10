Triberg Größter privater Vermieter in Region

Triberg/Schonach.Die 1913 gegründete Baugenossenschaft Triberg lud zur ordentlichen Mitgliederversammlung im Hotel Bären in Triberg ein. Das Interesse an der Veranstaltung war groß. Viele Mitglieder wollten sich aus erster Hand über den Verlauf des Geschäftsjahres 2015 "ihrer eigenen Genossenschaft" informieren lassen. Im Namen des Gremiums begrüßte der Aufsichtsratsvorsitzende Gerhard Lauer die Jubilare, die Mitglieder sowie die Ehrengäste Bürgermeister-Stellvertreter Rudolf Allgeier und Stadtrat Michael Hummel, Vertreter der Volksbank Triberg.

Vorstandsvorsitzender Rolf Gehringer fiel die Erläuterung des Jahresberichts 2015 nicht schwer, konnte er doch über ein sehr erfreuliches wie arbeitsreiches Geschäftsjahr berichten. Neben den Aktivitäten der Baugenossenschaft Triberg streifte er die schwierige Situation der Wohnungswirtschaft in Deutschland. "Im Berichtsjahr lag der Schwerpunkt unserer Aktivitäten erneut in den Instandsetzung- und Modernisierungsmaßnahmen sowie in der umfassenden Sanierung und Unterhaltung unseres Wohnungsbestandes. Hierfür nahmen wir immerhin rund 597 000 Euro in die Hand. Sämtliche Aufträge wurden an heimische Handwerker vergeben", so Gehringer in seinem Rechenschaftsbericht. Mit ihren Objekten in Triberg und Schonach hat die Baugenossenschaft zum Stichtag 31. Dezember 2015 einen Immobilienbestand von 253 Wohnungen, fünf gewerblich vermieteten Einheiten sowie 64 Garagen und 29 Autostellplätze. "Hiermit sind wir mit einer gesamten Wohnfläche von 18 000 Quadratmetern und 410 Anteilseignern mit Abstand der größte private Vermieter in der Raumschaft", informierte Gehringer die Versammelten.

Als angenehmen Punkt der Tagesordnung bezeichnete Lauer die Ehrung der Mitglieder. Für 50 Jahre Zugehörigkeit zur Baugenossenschaft ehrte man Klaus Rombach aus Schonach, für 40 Jahre Adolf Scherer aus Triberg und für 25 Jahre weitere Triberger Mitglieder: Anneliese Dold, Thomas Grybsch, Bernhard Ramsteiner, Edith Rombach, Mieczyslaw Senderowicz sowie die Firma Krämer Sanitärtechnik GmbH aus Hausach.