Triberg Greifvogelpark "eine Frage der Zeit"

Triberg. Ein Stein des Anstoßes ist für Gegner des Projekts nun, dass mit vorbereitenden Arbeiten bereits begonnen wurde, obwohl über die Bauanträge zum Hauptgebäude und den Volieren des Greifvogelparks noch nicht entschieden wurde. Schon vor Wochen sind die Wegebauarbeiten im betroffenen Gebiet zwischen Wasserfall und Kletterseilgarten angelaufen. Jüngst wurde auch mit dem Bau des Kiosks begonnen.

Wie die Pressesprecherin des Landratsamtes, Heike Frank, erklärt, sei das Gesamtprojekt Greifvogelpark in verschiedene Bereiche mit unterschiedlichen Bauanträgen gegliedert. Für die laufenden Arbeiten gebe es Genehmigungen. Wann das Landratsamt das Okay auch für den Bau von Hauptgebäude und den Volieren gibt, vermochte Frank noch nicht zu sagen. Derzeit liefen Gespräche mit dem Investor Stephan Keidel. Dabei gehe es auch um die Unterbringung der Vögel und die Volierengröße. Außerdem stehe die so genannte Zoogenehmigung noch aus. Hierzu stimme sich das Landratsamt auch mit dem Veterinäramt ab.

Angesichts der laufenden Arbeiten gibt sich die Stadtverwaltung zuversichtlich, dass auch noch die ausstehenden Genehmigungen für die weiteren Vorhaben innerhalb des Greifvogelparks erfolgen werden. Schließlich seien die baurechtlichen Voraussetzungen mit der Erstellung des Bebauungsplans und Anpassung des Flächennutzungsplans seitens der Stadt geschaffen worden, erklärt Hauptamtsleiterin Barbara Duffner. Für alles, was der Investor derzeit im Gebiet baulich verändere, gebe es Genehmigungen, betont sie. Das alles sei auch in enger Abstimmung mit dem Landratsamt und Regierungspräsidium geschehen. Für die Arbeiten an bereits bestehenden Wegen seien außerdem keine Genehmigungen notwendig. Diese würden lediglich ausgebaut.