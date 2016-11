Triberg Greifvogelpark: Beschwerden über Stacheldraht

Triberg - Kaum war der "Nato-Stacheldraht" an der Grenze des Greifvogelparks am Dienstag gelegt, sorgte er für Unmut. Mehrere Anrufer hätten sich beschwert, so Bürgermeister Gallus Strobel. Investor Stephan Keidel ließ den Draht schnell wieder entfernen.