Triberg Gottesdienst der Kirchengemeinde zum Erntedank

Triberg. Das Fest beginnt mit einem Erntedankgottesdienst um 10 Uhr. Anschließend gibt es Mittagstisch mit einem Kürbiseintopf, Grillwürsten, einer spanischen Paella und Tortilla sowie eine Kaffeetafel mit selbst gebackenen Kuchen. Angeboten werden weiterhin Kinderprogramm, Trödel, Basar, Tombola und musikalische Darbietungen. Erntedankgaben können am Freitag und Samstag von 10 bis 12 Uhr im Gemeindehaus in Triberg abgegeben werden, auch Kuchenspenden sind willkommen. In Schonach und Schönwald finden an diesem Sonntag keine Gottesdienste statt.