Triberg Gertrud Kufner singt seit 70 Jahren

Gertrud Kufner konnte ein äußerst seltenes Jubiläum feiern: Sie gehört seit 1932 dem Kirchenchor an. "Du gingst den Weg in den Kirchenchor, obwohl der Zeitgeist ein anderer war", betonte Ulrike Kienzler in ihrer Laudatio. Im Alter von 15 Jahren habe Kufner das Singen begonnen. "Mir fällt es schwer, für eine solch großartige Leistung die richtigen Worte zu finden", so Kienzler.

Auch der Präses des Chors, Stadtpfarrer Andreas Treuer lobte die Treue der Kufners. "Sie sind ein tolles Beispiel und ein großes Vorbild für uns alle", sagte der Geistliche. Vom Diözesan-Cäcilienverband erhielt sie ein Dankesschreiben mit persönlichen Worten vom Diözesanpräses, dem Freiburger Dompfarrer Wolfgang Gaber.

Treuer freute sich in seiner Ansprache besonders über die drei neuen Mitglieder. "Ich freue mich, dass Ökumene gelebt wird", so Treuer mit Blick auf eines der neuen Mitglieder, das evangelisch ist. Treuer lobte zudem die Lernbereitschaft der Sänger um Chorleiter Martin Kentischer, denn gerade im vergangenen Jahr hätten die Chormitglieder viel Neues einstudiert.

"Wir sind glücklich, dass wir Vereine wie den Kirchenchor haben", so der stellvertretende Ortsvorsteher Helmut Finkbeiner, der besonders die familiäre Atmosphäre im Kirchenchor schätzt.